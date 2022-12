VISITE GUIDÉE LES TROGLOS DE LA SABLIÈRE Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire Doué-en-Anjou 5.2 5.2 EUR La Sablière est aussi un lieu d’expression avec des œuvres réalisées par des artistes dans ses galeries souterraines. Une visite qui vous plongera dans un lieu étonnant et chargé d’histoire. De nombreuses animations sont proposées tout au long de la saison Une visite guidée entièrement troglodytique à Doué-en-Anjou qui vous plongera dans un lieu étonnant, plein d’histoire et artistique. Découvrez la sablière creusée au début du 20ème siècle pour en extraire le falun en sable servant a de multiples usages. contact@histoirederose.com http://www.les-troglos-de-la-sabliere.com/ Doué-la-Fontaine 16 rue Petite Riffaudière Doué-en-Anjou

