Visite guidée – Les Trésors écrits et imprimés du Fonds ancien
Loches, 17 septembre 2022
Avenue des Bas Clos, Loches, Indre-et-Loire
14:00:00 – 17:15:00

Exceptionnellement ouvert au public, venez découvrir le fonds ancien de la bibliothèque comptant près de 4500 ouvrages (manuscrits médiévaux, incunables et imprimés). Réservation obligatoire. Visite guidée à 14h/15h15/16h15.

