Visite guidée les Trésors de la Charité Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Visite guidée les Trésors de la Charité Saint-Étienne, 11 mars 2022, Saint-Étienne. Visite guidée les Trésors de la Charité Saint-Étienne

2022-03-11 – 2022-03-11

Saint-Étienne Loire EUR Un hôpital préservé du bruit de la ville, des bâtiments du XVIIe, d’autres représentatifs de l’art déco des années 1930. artethistoire@saint-etienne.fr Saint-Étienne

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Ville Saint-Étienne lieuville Saint-Étienne Departement Loire

Saint-Étienne Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Visite guidée les Trésors de la Charité Saint-Étienne 2022-03-11 was last modified: by Visite guidée les Trésors de la Charité Saint-Étienne Saint-Étienne 11 mars 2022 Loire saint-étienne

Saint-Étienne Loire