Visite guidée « Les trésors cachés du Gesu » Église du Gesu, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Toulouse. Visite guidée « Les trésors cachés du Gesu »

Église du Gesu, le samedi 18 septembre à 11:00 Nombre de places limité, inscription sur place le matin

Découvrez l’histoire de l’orgue et de sa musique à travers un parcours instrumental étonnant. Au programme : orgues miniatures, orgue-table, piano-pédalier … jusqu’à la tribune du grand orgue. Église du Gesu 22 bis rue des fleurs, 31000 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00

