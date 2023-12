Visite guidée : Les tombes insolites du Père-Lachaise Croisement de la rue du Repos et du boulevard Ménilmontant Paris, 16 février 2024, Paris.

Le vendredi 16 février 2024

de 14h30 à 16h30

.Tout public. payant

Plein tarif : 15€

-15ans : 11€

Une visite exclusive de la Cachette de Paris pour découvrir une facette originale du plus célèbre cimetière de France !

Le cimetière du Père-Lachaise est le plus visité de France, et l’un des plus célèbre au monde. Musicien·ne·s, comédien·ne·s, hommes et femmes de lettres, politiques… Nombreuses sont les célébrités qui y reposent… pour toujours. Mais cessons de pleurer et arpentons les allées de la vénérable nécropole afin d’y trouver les tombes les plus belles, les plus touchantes, les plus originales ou impressionnantes.

Réservation obligatoire ici

Croisement de la rue du Repos et du boulevard Ménilmontant 28, boulevard de ménilmontant 75020 Paris

Contact : https://www.lacachettedeparis.fr +33766268788 visites@lacachettedeparis.fr https://www.facebook.com/CacheDansParis https://www.facebook.com/CacheDansParis https://www.lacachettedeparis.fr/visites-publiques

la Cachette de Paris Tombe de Félix Guattari au cimetière du Père-Lachaise