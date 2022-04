Visite guidée : les techniques artistiques Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Genève Catégorie d’évènement: Genève

Visite guidée : les techniques artistiques Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient, 3 avril 2022, Genève. Visite guidée : les techniques artistiques

Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient, le dimanche 3 avril à 14:30

En marge des Journées européennes des métiers d’art (JEMA), venez (re)découvrir les collections de la fondation Baur, musée des arts d’Extrême-Orient à travers les multiples techniques artistiques : céramique, jade, laque, impression polychrome, etc. Légende : Détail de la tenture chinoise teinte située au 1er étage de la fondation Baur, musée des arts d’Extrême-Orient, 1760 env. Processus de fabrication de la porcelaine.

Tarif : prix du billet d’entrée

Visite guidée au musée en marge des Journées européennes des métiers d’art (JEMA) Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Rue MUNIER-ROMILLY 8, 1206 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T14:30:00 2022-04-03T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Fondation Baur - Musée des arts d'Extrême-Orient Adresse Rue MUNIER-ROMILLY 8, 1206 Genève Ville Genève lieuville Fondation Baur - Musée des arts d'Extrême-Orient Genève

Fondation Baur - Musée des arts d'Extrême-Orient Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Visite guidée : les techniques artistiques Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient 2022-04-03 was last modified: by Visite guidée : les techniques artistiques Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Fondation Baur - Musée des arts d'Extrême-Orient 3 avril 2022 Fondation Baur - Musée des arts d'Extrême-Orient Genève genève

Genève