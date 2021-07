Rouen Serre à l'horloge Rouen, Seine-Maritime Visite guidée « Les sens en éveil au jardin ! » Serre à l’horloge Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Visite guidée « Les sens en éveil au jardin ! » Serre à l’horloge, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Rouen. Visite guidée « Les sens en éveil au jardin ! »

Serre à l’horloge, le dimanche 19 septembre à 15:00 10 participants max, dès 5 ans.

Faire l’expérience de différentes activités sensorielles au jardin, c’est une occasion pour chacun.e de connaître la nature autrement. Serre à l’horloge 114B avenue des Martyrs de la Résistance, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Serre à l'horloge Adresse 114B avenue des Martyrs de la Résistance, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Serre à l'horloge Rouen