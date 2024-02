Visite guidée Les secrets des dinosaures Colline du Castellan Istres, mardi 5 mars 2024.

Visite guidée Les secrets des dinosaures Colline du Castellan Istres Bouches-du-Rhône

Jérôme, guide conférencier, vous emmènera sur les traces des dinosaures lors de cette visite guidée.Familles

Cette visite instructive vous permettra de comprendre la classification des dinosaures, leur histoire, leur extinction (ou non !) et plus généralement la paléontologie. Les petites anecdotes au sujet de ces gros animaux ne manqueront pas de vous surprendre. Pour une découverte encore plus approfondie du monde perdu de Dinosaur’Istres avec un expert !



Une balade familiale, adaptée aux enfants (dès 6 ans). Alors, préparez vos questions et surtout, soyez curieux ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 15:00:00

fin : 2024-03-05 16:45:00

Colline du Castellan Chemin du Castellan

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

