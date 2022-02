Visite guidée « Les secrets de la laine » Saint-Pierreville Saint-Pierreville Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Pierreville

Visite guidée « Les secrets de la laine » Saint-Pierreville, 12 février 2022, Saint-Pierreville. Visite guidée « Les secrets de la laine » Saint-Pierreville

2022-02-12

Du mouton au pull, que de chemin parcouru… Après avoir fait le tour des différentes races de brebis, laissez-vous embarquer au cœur d'une histoire millénaire. La transformation de la laine, de la tonte aux produits finis, vous dévoile tous ses secrets. +33 4 75 66 63 08 http://www.ardelaine.fr/

