Visite guidée : Les secrets de Cesson, découverte du quartier à pied Saint-Brieuc, 25 août 2021, Saint-Brieuc. Visite guidée : Les secrets de Cesson, découverte du quartier à pied 2021-08-25 17:00:00 – 2021-08-25 18:30:00 Départ parking plage du Valais Chemin du valais

Sur les hauteurs de Cesson, trônant parmi la végétation et dominant la baie, la tour du domaine de Cesson garde le bourg depuis le 14e siècle. Ce quartier vous livre ses secrets à travers cette balade, de l'histoire maritime à l'histoire ducale.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Départ parking plage du Valais Chemin du valais Ville Saint-Brieuc lieuville 48.52616#-2.71897