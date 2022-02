Visite Guidée : Les Sculptures dans Romans Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Visite Guidée : Les Sculptures dans Romans Romans-sur-Isère, 7 mai 2022, Romans-sur-Isère. Visite Guidée : Les Sculptures dans Romans Rue Bistour Devant l’entrée du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère

2022-05-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-07 Rue Bistour Devant l’entrée du Musée de la Chaussure

Romans-sur-Isère Drôme Au cours d’une boucle pédestre dans le centre-ville, vous découvrirez une

douzaine de sculptures d’artistes et une fresque murale, réalisées pour la plupart par des Drômois, dont un Premier prix de Rome. contact@romans-patrimoine.com +33 4 75 05 26 22 http://www.romans-patrimoine.fr/ Rue Bistour Devant l’entrée du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Rue Bistour Devant l'entrée du Musée de la Chaussure Ville Romans-sur-Isère lieuville Rue Bistour Devant l'entrée du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Visite Guidée : Les Sculptures dans Romans Romans-sur-Isère 2022-05-07 was last modified: by Visite Guidée : Les Sculptures dans Romans Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 7 mai 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme