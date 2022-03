Visite guidée “Les rues se racontent” Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Visite guidée “Les rues se racontent” Argentan, 22 juillet 2022, Argentan. Visite guidée “Les rues se racontent” place du marché Office de tourisme Argentan

2022-07-22 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-22 16:00:00 16:00:00 place du marché Office de tourisme

Argentan Orne Les noms donnés aux rues ne sont jamais anodins, ils se référent toujours à une période de l’histoire importante pour la ville, ou à un personnage illustre qui y a laissé son empreinte. Un guide de l’office de Tourisme vous proposera de percer le mystère de certains noms de rue. Les noms donnés aux rues ne sont jamais anodins, ils se référent toujours à une période de l’histoire importante pour la ville, ou à un personnage illustre qui y a laissé son empreinte. Un guide de l’office de Tourisme vous proposera de percer le… Les noms donnés aux rues ne sont jamais anodins, ils se référent toujours à une période de l’histoire importante pour la ville, ou à un personnage illustre qui y a laissé son empreinte. Un guide de l’office de Tourisme vous proposera de percer le mystère de certains noms de rue. place du marché Office de tourisme Argentan

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Autres Lieu Argentan Adresse place du marché Office de tourisme Ville Argentan lieuville place du marché Office de tourisme Argentan Departement Orne

Argentan Argentan Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argentan/

Visite guidée “Les rues se racontent” Argentan 2022-07-22 was last modified: by Visite guidée “Les rues se racontent” Argentan Argentan 22 juillet 2022 argentan Orne

Argentan Orne