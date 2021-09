Dinan Tour Sainte-Catherine Côtes-d'Armor, Dinan Visite guidée “Les remparts de Dinan” Tour Sainte-Catherine Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Désireux de faire de Dinan l’une de leurs principales places-fortes, les ducs de Bretagne vont, dès la fin du 13ème siècle, puissamment fortifier la ville. Renforcée au 15ème puis à la fin du 16ème siècle, l’enceinte dinannaise présente un ensemble exceptionnel comprenant 4 portes, 10 tours, et près de trois kilomètres de murs. Edifiée à la fin du 13ème siècle, l’enceinte urbaine de Dinan est à ce jour la plus importante et l’une des mieux conservées de Bretagne. Tour Sainte-Catherine Jardin anglais, 22100, Dinan Dinan Côtes-d’Armor

