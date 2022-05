Visite guidée “Les remparts de Dinan” Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Côtes d’Armor En suivant le guide qui vous offrira l’accès aux portes et autres espaces habituellement fermés au public, découvrez l’architecture militaire au travers des assomoirs, tours d’artillerie, cannonières et contrescarpes…, qui témoigne encore aujourd’hui du talent des ingénieurs militaires de la fin du Moyen Age. 1h de visite.

En suivant le guide qui vous offrira l'accès aux portes et autres espaces habituellement fermés au public, découvrez l'architecture militaire au travers des assomoirs, tours d'artillerie, cannonières et contrescarpes…, qui témoigne encore aujourd'hui du talent des ingénieurs militaires de la fin du Moyen Age. 1h de visite.

Départ de l'Office de Tourisme. Billetterie à l'Office de Tourisme ou sur notre site internet.

