VISITE GUIDÉE “LES PORTES DE PÉZENAS” Pézenas, 18 septembre 2021, Pézenas.

VISITE GUIDÉE “LES PORTES DE PÉZENAS” 2021-09-18 – 2021-09-18

Pézenas Hérault

Accompagnées d’une guide-conférencière, les visites permettront de partir à la découverte de portes historiques dans la ville et de rencontrer Serge Ivorra, menuisier ébéniste, dans son atelier.

Pézenas a conservé de nombreuses portes datant du XVIe au XVIIIe siècle : Maçons, menuisiers et ferronniers ont œuvré pour faire de chacune d’elle une pièce d’art unique.

Serge Ivorra, ancien Compagnon, est spécialisé dans la restauration des Monuments Historiques.

Près de 350 apprentis et de 40 compagnons ont été formés dans son entreprise labellisée « Entreprise du patrimoine vivant ». Partout en France, on retrouve son travail de restauration et, à Pézenas, les portes qu’il restaure ou rebâtit à l’identique. Il est le créateur du premier musée de France dédié aux portes et aux fenêtres, situé à deux pas de son atelier.

Horaires: Samedi : 14H30, Dimanche : 15H

Rendez-vous : sur réservation au 04 67 98 16 12, à la Maison des Métiers d’Art, 6 place Gambetta

#JEP2021

dernière mise à jour : 2021-08-28 par