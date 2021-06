Moutiers Centre culturel Marius Hudry Moûtiers, Savoie Visite guidée : les places et les squares, du patrimoine pour tous ! Centre culturel Marius Hudry Moutiers Catégories d’évènement: Moûtiers

Visite guidée : les places et les squares, du patrimoine pour tous !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre culturel Marius Hudry

Les places et les squares sont des lieux publics par excellence qui racontent petits et grands événements d'une cité. Ce sont des lieux ouverts à tous. Le nom choisi est déjà le témoin d'une histoire. Souvent le lieu est orné d'une oeuvre d'art ou d'un monument qui témoigne du patrimoine commun. Même l'aménagement paysager contribue fortement à créer ce patrimoine partagé.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

