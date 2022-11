Visite guidée : les petites histoires de la Révolution Française Place Saint-Sulpice Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite guidée : les petites histoires de la Révolution Française Place Saint-Sulpice, 23 novembre 2022, Paris. Le mercredi 23 novembre 2022

de 14h30 à 16h30

. payant Plein tarif : 13 € -15 ans : 11 €

Une visite exclusive de la Cachette de Paris dans les pas de la Révolution dans le quartier de l’Odéon. Sur un parcours inédit dans le quartier Odéon, rencontrez les grands noms et les petites mains de la Révolution. Une visite guidée qui, à travers des lieux et événements parfois anecdotiques, vous donnera à voir un nouveau visage de cet événement fondateur. Place Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris Contact : https://www.lacachettedeparis.fr 0766268788 visites@lacachettedeparis.fr https://www.facebook.com/CacheDansParis https://www.facebook.com/CacheDansParis https://www.lacachettedeparis.fr/visites-publiques

