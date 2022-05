Visite guidée « Les petites et grandes histoires de Cambo les Bains », 6 juin 2022, .

Visite guidée « Les petites et grandes histoires de Cambo les Bains »

2022-06-06 17:30:00 – 2022-06-06 19:00:00

Venez parcourir les ruelles de Cambo-Les-Bains et découvrez son histoire, sa culture et ses traditions. De l’église au fronton en passant par ses maisons pittoresques et ses terrasses aux points de vue exceptionnels, notre guide locale passionnée, vous contera toutes les petites et grandes histoires de Cambo et de ses alentours.

Partage, convivialité et authenticité assurés !

Billetterie à L’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains.

