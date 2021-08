Roques Centre culturel Le Moulin Haute-Garonne, Roques Visite guidée « Les Pépites de Roques » Centre culturel Le Moulin Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Roques

Visite guidée « Les Pépites de Roques » Centre culturel Le Moulin, 18 septembre 2021, Roques. Visite guidée « Les Pépites de Roques »

Centre culturel Le Moulin, le samedi 18 septembre à 14:00

Balade conviviale qui se terminera par un pot. Le groupe Patrimoine vous fera découvrir les sites emblématiques du cœur de la ville de Roques. Centre culturel Le Moulin 14 avenue de la gare 31120, Roques Roques Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Roques Autres Lieu Centre culturel Le Moulin Adresse 14 avenue de la gare 31120, Roques Ville Roques lieuville Centre culturel Le Moulin Roques