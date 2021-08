Sélestat Commanderie de Saint-Jean Bas-Rhin, Sélestat Visite guidée : les peintures murales de Sélestat Commanderie de Saint-Jean Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Commanderie de Saint-Jean, le samedi 18 septembre à 17:00

### Sélestat, la cité humaniste, regorge de fresques et peintures murales. Découvrons leur histoire ! Sélestat la colorée a inspiré les artistes de notre temps. Cette visite guidée nous fera parcourir la ville au gré des peintures murales qui racontent son histoire, et surtout celle des sélestadiens. La visite est idéale pour celles et ceux qui connaissent déjà Sélestat, ainsi que pour les familles avec enfants en recherche d’activités culturelles ludiques et accessibles.

Tarif unique : 5€. Rdv devant la Commanderie Saint-Jean.

Sélestat, la cité humaniste, regorge de fresques et peintures murales. Découvrons leur histoire !

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00

