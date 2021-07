Saint-Lô Saint-Lô Manche, Saint-Lô Visite guidée > Les peintures anciennes Saint-Lô Saint-Lô Catégories d’évènement: Manche

Saint-Lô Manche Le dimanche 1er août, en compagnie d’un guide du musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, vous pourrez en apprendre davantage sur la collection de peintures anciennes. Pour des raisons sanitaires, le nombre de places est limité.

Réservation au 02.33.72.52.55 ou à musee@saint-lo.fr Durée : 30 minutes. Le dimanche 1er août, en compagnie d’un guide du musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, vous pourrez en apprendre davantage sur la collection de peintures anciennes. Pour des raisons sanitaires, le nombre de places est limité.

