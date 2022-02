Visite guidée : Les peintres de Montmartre La Cachette de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite guidée : Les peintres de Montmartre La Cachette de Paris, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 15h00 à 17h00

payant

Une visite guidée originale de La Cachette de Paris qui vous conduira sur les traces des grands peintres de la bohème Montmartroise et où vous vérifierez si les lieux ont changé depuis qu’ils ont été peints. Terre bucolique et laborieuse, Montmartre est une source inépuisable d’inspiration pour les artistes. ​La bohème ! Tout un programme et bien plus qu’une histoire : un fantasme. Si Montmartre est accueillante, la butte renferme encore des secrets et c’est précisément ce qui attire les artistes depuis un siècle et demi. Partez sur la trace des artistes célèbres ou non qui ont fait de la Butte une terre pas comme les autres. Respect des gestes barrières : petit groupe et système d’oreillettes désinfectées. 13€/pers (-15ans : 11€) Gratuit jusqu’à 4 ans réservation obligatoire Départ à 15h de la Cachette de Paris, 151bis rue Marcadet (Métro Lamarck) La Cachette de Paris 151B, rue Marcadet Paris 75018 Contact : 0766268788 visites@lacachettedeparis.fr https://www.lacachettedeparis.fr/ https://www.facebook.com/CacheDansParis/ https://www.twitter.com/CachetteParis Balade

Date complète :

2022-03-19T15:00:53+01:00_2022-03-19T17:00:53+01:00

Pierre-Auguste Renoir / Le Bal du Moulin de la Galette

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Cachette de Paris Adresse 151B, rue Marcadet Ville Paris lieuville La Cachette de Paris Paris Departement Paris

La Cachette de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite guidée : Les peintres de Montmartre La Cachette de Paris 2022-03-19 was last modified: by Visite guidée : Les peintres de Montmartre La Cachette de Paris La Cachette de Paris 19 mars 2022 La Cachette de Paris Paris Paris

Paris Paris