VISITE GUIDÉE : LES MYSTÈRES DE MOURÈZE Mourèze, 28 juin 2022, Mourèze.

VISITE GUIDÉE : LES MYSTÈRES DE MOURÈZE Mourèze

2022-06-28 18:30:00 – 2022-06-28 20:30:00

Mourèze Hérault Mourèze

EUR Quelle est l’origine de ce paysage tout droit sorti d’un western ? À la préhistoire comme au Moyen-Âge comment les hommes y vivaient-ils ? Quelle est l’histoire du château de Mourèze ? Une balade découverte du cirque de Mourèze et du village médiéval au soleil couchant.

Sortie accompagnée par Laure Charpentier d’Aphyllante Randonnée. Accompagnatrice en montagne, Laure est spécialisée dans la sortie commentée (botanique, faune, histoire, patrimoine…) et fait découvrir les chemins sauvages et atypiques de la région.

Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfant à partir de 6 ans, étudiants et sans emploi, gratuit : enfant – de 6 ans, pass pro tourisme, carte mobilité réduite, 12€/famille, tribu (1 adulte + 4 enfants ou 2 adultes + 3 enfants). Sur réservation obligatoire.

Rendez-vous pour une balade découverte du cirque de Mourèze et du village médiéval au soleil couchant. Tarifs : de 3 à 12€. Sur réservation obligatoire.

Sortie accompagnée par Laure Charpentier d’Aphyllante Randonnée. Accompagnatrice en montagne, Laure est spécialisée dans la sortie commentée et fait découvrir les chemins sauvages et atypiques de la région.

+33 4 67 96 23 86

Quelle est l’origine de ce paysage tout droit sorti d’un western ? À la préhistoire comme au Moyen-Âge comment les hommes y vivaient-ils ? Quelle est l’histoire du château de Mourèze ? Une balade découverte du cirque de Mourèze et du village médiéval au soleil couchant.

Sortie accompagnée par Laure Charpentier d’Aphyllante Randonnée. Accompagnatrice en montagne, Laure est spécialisée dans la sortie commentée (botanique, faune, histoire, patrimoine…) et fait découvrir les chemins sauvages et atypiques de la région.

Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfant à partir de 6 ans, étudiants et sans emploi, gratuit : enfant – de 6 ans, pass pro tourisme, carte mobilité réduite, 12€/famille, tribu (1 adulte + 4 enfants ou 2 adultes + 3 enfants). Sur réservation obligatoire.

Mourèze

dernière mise à jour : 2022-05-08 par