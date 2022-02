Visite guidée : Les mystères d’Anjeux Anjeux Anjeux Catégories d’évènement: Anjeux

Haute-Saône

Visite guidée : Les mystères d’Anjeux Anjeux, 24 mars 2022, Anjeux. Visite guidée : Les mystères d’Anjeux Anjeux

2022-03-24 – 2022-03-24

Anjeux Haute-Saône Anjeux 0 0 EUR Laissez-vous conter l’histoire insolite de ce village, théâtre d’une importante chasse aux sorcières au XVIIe siècle. Admirez les vitraux de l’église et plongez dans les eaux turquoise de la source du Planey. Prévoir des chaussures adaptées : une partie de la visite se déroule en forêt.

À 15h, rendez-vous devant la Mairie d’Anjeux.

Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41 .

Distance : 1,5 km. Durée : 90 min.

Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr +33 3 84 40 06 41 http://www.luxeuil-vosges-sud.fr/ Laissez-vous conter l’histoire insolite de ce village, théâtre d’une importante chasse aux sorcières au XVIIe siècle. Admirez les vitraux de l’église et plongez dans les eaux turquoise de la source du Planey. Prévoir des chaussures adaptées : une partie de la visite se déroule en forêt.

À 15h, rendez-vous devant la Mairie d’Anjeux.

Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41 .

Distance : 1,5 km. Durée : 90 min.

Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. Anjeux

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Anjeux, Haute-Saône Autres Lieu Anjeux Adresse Ville Anjeux lieuville Anjeux Departement Haute-Saône

Anjeux Anjeux Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anjeux/

Visite guidée : Les mystères d’Anjeux Anjeux 2022-03-24 was last modified: by Visite guidée : Les mystères d’Anjeux Anjeux Anjeux 24 mars 2022 Anjeux Haute-Saône

Anjeux Haute-Saône