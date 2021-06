Saint-Germain-de-Livet Château-Musée de Saint-Germain de Livet Calvados, Saint-Germain-de-Livet Visite guidée : Les musées dans la nuit Château-Musée de Saint-Germain de Livet Saint-Germain-de-Livet Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Germain-de-Livet

Visite guidée : Les musées dans la nuit Château-Musée de Saint-Germain de Livet, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Germain-de-Livet. Visite guidée : Les musées dans la nuit

le samedi 3 juillet à Château-Musée de Saint-Germain de Livet

Le château-Musée de Saint-Germain de Livet vous ouvre exceptionnellement ses portes le soir de 19h à 23h. Au programme : – Vous pourrez découvrir le château librement ainsi que ses extérieurs – Et pour les plus curieux **2 visites guidées** vous seront proposées sur réservation : une de **_19h30 à 20h30_** ainsi qu’une se déroulant de _**21h à 22h00.**_

Visite libre et visite guidée sur réservation / Gratuit / Animaux interdits

Ouverture du château-musée de Saint-Germain de Livet Château-Musée de Saint-Germain de Livet Château de Saint-Germain de Livet, 14100 Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:30:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Germain-de-Livet Étiquettes évènement : Autres Lieu Château-Musée de Saint-Germain de Livet Adresse Château de Saint-Germain de Livet, 14100 Saint-Germain-de-Livet Ville Saint-Germain-de-Livet lieuville Château-Musée de Saint-Germain de Livet Saint-Germain-de-Livet