Visite guidée – Les Métiers d’art à Versailles Château de Versailles Versailles, mardi 26 mars 2024.

Visite guidée – Les Métiers d’art à Versailles Semaine des métiers du tourisme Mardi 26 mars, 13h30 Château de Versailles

Début : 2024-03-26T13:30:00+01:00 – 2024-03-26T15:00:00+01:00

Sculpteurs, peintres, marbriers, ébénistes, tapissiers, etc. ont travaillé ensemble pour faire de Versailles une chef-d’œuvre malgré les contraintes des chantiers et les rivalités. Depuis des générations, ces hommes de l’art assurent ainsi la pérennité de leur savoir-faire. Observez des pièces d’exception, interrogez-vous sur les techniques et les gestes dont certains sont toujours pratiqués aujourd’hui et saisissez le talent inventif de ces véritables créateurs.

Cycles : 3, 4 et Lycée

Inscription obligatoire pour une classe de scolaires

Lien d’inscription : https://billetterie.chateauversailles.fr/visite-guidee-les-metiers-d-art-a-versailles-visite-chateau-css5-chateauversaillesscolaire-pg51-ei915989.html

Château de Versailles Place d'Armes 78000 Versailles, France