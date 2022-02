VIsite Guidée : Les Métiers dans le Centre Historique de Romans Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère Drôme De la côte des Masses à la place des Princes,

flânerie dans la ville à la découverte des pélissiers, peyrouliers, sauniers, fustiers…





www.romans.patrimoine.com

