Visite guidée : Les mercredis de Royat Chamalières – Au fil de la Tiretaine Royat, 18 mai 2022, Royat.

2022-05-18 15:00:00

Royat Puy-de-Dôme Royat EUR Du parc thermal de Royat-Chamalières au quartier Berthelot, suivez le fil de la Tiretaine. royat@clermontauvergnetourisme.com +33 4 73 29 74 70 Clermont Auvergne Tourisme – Bureau de Royat-Chamalières 1 avenue Auguste Rouzaud Royat

