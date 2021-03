Royan Boulevard Georges Clémenceau Royan VISITE GUIDÉE Les maisons et villas du boulevard Clémenceau Boulevard Georges Clémenceau Royan Catégorie d’évènement: Royan

Boulevard Georges Clémenceau, le samedi 10 avril à 14:30

Le réaménagement récent du boulevard Clémenceau a permis de redécouvrir cette avenue, dont la partie la plus ancienne remonte à l’époque médiévale. Le boulevard abrite en effet des constructions d’époque variées, avec des exemples remarquables d’architecture des années 1930. Du bourg médiéval de Saint-Pierre à la ville reconstruite, c’est tout un pan de l’évolution architecturale de Royan qui se dévoile…

RDV Devant l’église Saint-Pierre

Tarifs : 6,50 €, 4,10 € / Réservation obligatoire

2021-04-10T14:30:00 2021-04-10T16:00:00

