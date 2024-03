Visite Guidée les Maisons de Figeac au Moyen Âge Office de Tourisme Figeac, mardi 27 août 2024.

Le véritable trésor du patrimoine de Figeac est un ensemble exceptionnel de maisons médiévales, les anciennes résidences des marchands qui firent la richesse de la ville du XII e au XIV e siècle. Aujourd’hui, leurs façades sculptées, romanes ou gothiques, constituent un ensemble historique et artistique hors du commun et s’offrent au long des rues au regard des visiteurs. Plongez dans cette architecture unique qui fait la beauté de Figeac !

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Figeac, durée de la visite 1 heure et demie.Départ assuré pour un minimum de 2 personnes 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-27 17:30:00

fin : 2024-08-27

Office de Tourisme Hôtel de la Monnaie

Figeac 46100 Lot Occitanie info@tourisme-figeac.com

