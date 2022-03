Visite guidée : “Les lumières à l’aube de la révolution” – Nocturnes au Musée Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Visite guidée : "Les lumières à l'aube de la révolution" – Nocturnes au Musée Valence, 21 avril 2022, Valence.

2022-04-21 18:00:00

Des idées nouvelles voient le jour dans les Salons autour de la pensée des philosophes. Voyagez dans l'ambiance de Valence au XVIIIe siècle et découvrez comment certaines œuvres du musée nous permettent de voyager au Siècle des Lumières.

