**À noter :** Rendez-vous à l’Office de Tourisme Serein et Armance La visite guidée comprend la visite de monuments accessibles par un escalier.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire

Cette visite guidée comprend la découverte de différents monuments habituellement fermés au public : église Saint-Florentin, cave romane, grenier à sel et hôtel de ville Office de Tourisme de Saint-Florentin en Serein et Armance 16 Grande rue 89600 Saint-Florentin Saint-Florentin Yonne

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:00:00

