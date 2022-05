Visite guidée : Les Jardins Suspendus, du fort militaire aux découvertes botaniques

2022-06-16 – 2022-06-16 Les itinéraires bis d’Anaïs

Les Jardins Suspendus, du fort militaire aux découvertes botaniques Après la décision de la destruction de la forteresse havraise, l’armée obtint la construction d’une ceinture comprenant cinq forts. Sur les hauteurs de la ville, ce sont trois ouvrages militaires qui furent construits, dont celui de Sainte-Adresse qui devait prévenir d’une attaque navale. Occupé pendant la seconde guerre mondiale par les allemands puis ayant servi de centre de convalescence pour les américains à la libération, le fort garde encore aujourd’hui traces de toutes ces étapes de son histoire. Depuis 2008, le fort est devenu “les Jardins Suspendus” et s’inscrit dans le paysage havrais comme un lieu emblématique offrant aux visiteurs un univers de découvertes végétales et sensorielles. Cette visite vous propose se reconstituer l’épopée hors du commun de cet ouvrage militaire, puis de faire un lien avec l’histoire du café havrais, les serres des Jardins Suspendus étant devenues un lieu d’expérimentation où pousse aujourd’hui le tout premier café 100% havrais. A partir de 6 ans

Durée : 1h45

Tarif : 12 € / adulte et 8 € / enfant Les itinéraires bis d’Anaïs

