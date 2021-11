Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer 35800, Saint-Briac-sur-Mer Visite guidée – Les jardins du Nessay Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: 35800

Saint-Briac-sur-Mer

Visite guidée – Les jardins du Nessay Saint-Briac-sur-Mer, 5 novembre 2021, Saint-Briac-sur-Mer. Visite guidée – Les jardins du Nessay Bureau d’information touristique 49 Grande rue Saint-Briac-sur-Mer

2021-11-05 – 2021-11-05 Bureau d’information touristique 49 Grande rue

Saint-Briac-sur-Mer 35800 Découvrez l’histoire d’un des bâtiments les plus emblématiques de Saint-Briac , le château du Nessay à travers son parc. Lieu de détente et de farniente, le parc offre des paysages inouïs sur la Côte d’Émeraude. Durée : 1h30. 25 personnes maximum. Tarif : 6€

Tarif réduit (enfants de 7 à 18 ans, étudiants munis de leur carte, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux) : 4€

Gratuit pour les enfants de – 7 ans. Réservation obligatoire dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme ou sur notre billetterie en ligne : https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

