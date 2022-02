Visite guidée « Les jardins auscitains » Jardin du square Cuzin, 3 juin 2022, Auch.

Jardin du square Cuzin, le vendredi 3 juin à 18:00

Pensez-vous aux jardins lorsqu’on parle de patrimoine ? Ces espaces, synonymes de lieux de sociabilité ou encore de plaisir des sens, sont pourtant nés de la main de l’Homme et s’inscrivent dans un contexte historique, artistique et urbain. Du square Jérôme-Cuzin, en passant par les jardins du musée des Amériques-Auch et Quentin-Ortholan, venez découvrir leur histoire, leur architecture, leurs essences et les enjeux des aménagements contemporains. Accompagnés de nos guides et du responsable des Espaces verts de la Ville d’Auch, vous percerez tous les secrets des jardins auscitains !

Pas de réservation. Nombre de places limitée. Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite. Port du masque obligatoire.

Découvrez pour la première fois cette visite à trois voix sur les jardins auscitains !

Jardin du square Cuzin 13 rue Guynemer, Auch Auch Gers



2022-06-03T18:00:00 2022-06-03T20:00:00