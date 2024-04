Visite guidée « Les Hydrangea » Les Hydrangéas Genech, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite guidée d’un jardin paysager de style anglais légèrement en pente d’une surface de 4000 m2. Les massifs s’organisent en mixed borders. Collection d’Hydrangea, d’Hémérocalles, Hostas, gunnera. Présence de bassins où les visiteurs pourront admirer les grenouilles, tritons etc.

Départs des visites guidées, le samedi et dimanche : 10h, 14h et 16h.

Les Hydrangéas 157 rue du commandant Bayart, 59242 GENECH, Nord, Hauts-de-France Genech 59242 Nord Hauts-de-France 06 62 23 61 20 Jardin à l’anglaise, arboré et en pente douce. Les massifs s’organisent autour des bâtiments. Des bassins en cascade accueillent grenouilles, crapaud, libellules et tritons. Adhérent de l’association « Jardins passions » les propriétaires pratiquent un jardinage au naturel respectueux de l’environnement.

©JeanDuby