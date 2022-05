Visite guidée Les Greniers de César, 27 mai 2022, .

Visite guidée Les Greniers de César

2022-05-27 – 2022-05-27

Mais que vient donc faire Jules César dans l’histoire d’Amboise ? Pourquoi a t-il laissé son nom à cet étrange et exceptionnel enchevêtrement de galeries souterraines ? A quoi pouvaient donc bien servir les mystérieux silos qui se dévoilent à plus de 10 mètres sous le plateau des Châteliers ? Qui étaient les bâtisseurs de cet incroyable site troglodytique, unique en France ? Vous aurez les réponses à toutes ces questions, et bien plus encore, en suivant la visite des Greniers de César.

Grégory MILLET

