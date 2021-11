Marmande Marmande 47200, Marmande Visite guidée “Les fragrances de Marmande” Marmande Marmande Catégories d’évènement: 47200

2021-11-03 11:00:00 – 2021-11-03 12:15:00 Office de Tourisme du Val de Garonne 11 rue Toupinerie

Marmande 47200 Visite guidée de Marmande autour des senteurs de la ville d’hier et d’aujourd’hui.

Avec Stéphane (Guide Conférencier de l’Office de Tourisme Val de Garonne).

– Tarif 5€.

– Durée 1h15 (de 11h à 12h15).

– Avec Stéphane (Guide Conférencier de l’Office de Tourisme Val de Garonne). +33 5 53 64 44 44 Visite guidée de Marmande autour des senteurs de la ville d’hier et d’aujourd’hui.

Office de Tourisme du Val de Garonne 11 rue Toupinerie Marmande

