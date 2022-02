Visite guidée- Les fours de calcination de la Butte rouge Saint-Clair-de-Halouze, 4 septembre 2022, Saint-Clair-de-Halouze.

Visite guidée- Les fours de calcination de la Butte rouge Les fours de calcination 117 La Butte rouge Saint-Clair-de-Halouze

2022-09-04 14:30:00 – 2022-09-04 Les fours de calcination 117 La Butte rouge

Saint-Clair-de-Halouze Orne

« Imaginez les ouvriers poussant les wagonnets et déversant le minerai dans les fours de calcination, à travers la fumée et la chaleur, pour enrichir sa teneur en fer ! Explorons ensemble le site, témoin de la révolution

industrielle en Normandie et de l’époque des trains à vapeur. La visite guidée vous fait découvrir tous les secrets de cette installation industrielle atypique, le travail des ouvriers qui y travaillaient et l’alchimie qui

permet de transformer une roche en métal. »

« Imaginez les ouvriers poussant les wagonnets et déversant le minerai dans les fours de calcination, à travers la fumée et la chaleur, pour enrichir sa teneur en fer ! Explorons ensemble le site, témoin de la révolution

industrielle en Normandie…

« Imaginez les ouvriers poussant les wagonnets et déversant le minerai dans les fours de calcination, à travers la fumée et la chaleur, pour enrichir sa teneur en fer ! Explorons ensemble le site, témoin de la révolution

industrielle en Normandie et de l’époque des trains à vapeur. La visite guidée vous fait découvrir tous les secrets de cette installation industrielle atypique, le travail des ouvriers qui y travaillaient et l’alchimie qui

permet de transformer une roche en métal. »

Les fours de calcination 117 La Butte rouge Saint-Clair-de-Halouze

dernière mise à jour : 2022-01-19 par