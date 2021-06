Billom Billom 63160, Billom Visite guidée : Les forts villageois Billom Billom Catégories d’évènement: 63160

Billom

Visite guidée : Les forts villageois Billom, 11 juin 2021-11 juin 2021, Billom. Visite guidée : Les forts villageois 2021-06-11 09:30:00 – 2021-06-11 12:00:00 Bureau d’information touristique 13 rue Carnot

Billom 63160 EUR À la fin du Moyen Âge, certains villages sont aménagés en refuges. Tours, portes et remparts devaient protéger les quartiers de maisons resserrées aux ruelles étroites, bordées de loges. Partez à la découverte de deux forts villageois avec notre guide. À la fin du Moyen Âge, certains villages sont aménagés en refuges. Tours, portes et remparts devaient protéger les quartiers de maisons resserrées aux ruelles étroites, bordées de loges. Partez à la découverte de deux forts villageois avec notre guide.

Détails Catégories d’évènement: 63160, Billom Étiquettes évènement : Autres Lieu Billom Adresse Bureau d'information touristique 13 rue Carnot Ville Billom lieuville 45.72353#3.33918