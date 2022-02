Visite guidée : les femmes qui ont fait Montmartre La Cachette de Paris, 6 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 06 mars 2022

de 15h00 à 17h00

payant

Une exclusivité La Cachette de Paris qui vous conduira à la rencontre de grands noms féminins de l’histoire.

Ils prennent toute la place dans les livres d’histoire, dans les noms des rues et même, il faut l’avouer, dans les visites guidées de la Cachette de Paris… Les hommes, c’est indéniable, ont beaucoup contribué à l’histoire. Mais peut-on vraiment croire que la moitié de l’humanité est restée silencieuse et passive pendant ce temps ?

Le temps d’une visite guidée, on balance ses clichés et on remet les femmes à leur place : au cœur de toute l’histoire humaine. Reines, ouvrières, artistes, religieuses, impies, traditionalistes, révolutionnaires, célèbres, inconnues… Cette visite est consacrée non pas à “la femme”, mais aux femmes dans toute leur diversité.

On se balade dans les jolies rues de Montmartre et on découvre que la Butte ne serait rien sans elles.

Découvrez l’histoire de Montmartre au féminin.

Cette visite est totalement adaptée à tous les âges (et évidemment tous les sexes et genres !).

13 € / personne (moins de 15 ans = 11 €) – Gratuit jusqu’à 4 ans.

Départ et arrivée de la visite à La Cachette de Paris 151B, rue Marcadet (métro Lamarck)

La Cachette de Paris 151B, rue Marcadet Paris 75018

