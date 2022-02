Visite guidée: Les femmes de Ravensbrück Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visite guidée: Les femmes de Ravensbrück Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 12 mars 2022, Toulouse. Visite guidée: Les femmes de Ravensbrück

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, le samedi 12 mars à 14:30

12 mars – Les samedis du MDR&D : visite guidée _Sur les pas de …_ _Tout public_ | _14h30_ Visite guidée de la collection permanente autour du récit de vie de figures de l’Histoire locales. Cette semaine s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’Egalité et de la Journée des Droits des Femmes. Portraits croisées de femmes haut-garonnaises déportées à Ravensbrück, un camp de concentration réservé aux femmes situé à 100km au nord de Berlin.

gratuit, entrée libre, réservation conseillée

Les samedis du MDR&D : une visite thématique ou un atelier chaque samedi Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:30:00 2022-03-12T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Adresse 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Visite guidée: Les femmes de Ravensbrück Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 2022-03-12 was last modified: by Visite guidée: Les femmes de Ravensbrück Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 12 mars 2022 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne