le samedi 18 septembre à 09:30

Les différents batiments d’enseignement supérieur édifiés du XIXe siècle au XXIe siècle ont tous une histoire et une architecture spécifique qu’il vous est proposé de découvrir au fil de la ligne de tramway qui relie le cœur du quartier latin de Clermont au campus des Cézeaux à Aubière. On lit dans ces édifices des typologies spécifiques, l’évolution des styles architecturaux et l’utilisation de nouvelles techniques de construction. Samedi 9h30 Rendez-vous à l’arrêt de tram “Université” Gratuit / tout public / se munir d’un titre de transport T2C / Durée 3h Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 10h00 : 04 73 98 65 00 (accueil-billetterie composez le 1), sur [www.clermontauvergnetourisme.com](http://www.clermontauvergnetourisme.com) ou aux bureaux d’accueil de Clermont-Ferrand ou Royat. Dans limite des places disponibles

Les différents bâtiments d'enseignement supérieur édifiés du XIXe siècle au XXIe siècle ont tous une histoire et une architecture spécifique qu'il vous est proposé de découvrir.

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00

