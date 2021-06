Honfleur Médiathèque Maurice Delange Calvados, Honfleur Visite guidée : Les façades honfleuraises : un condensé d’architecture Médiathèque Maurice Delange Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

le samedi 18 septembre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et de l’exposition de Ludivine Scelles, Philippe Grenier, guide conférencier, reviendra avec passion sur l’histoire de l’architecture honfleuraise. Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir les maisons à pans de bois, les lucarnes, les serliennes et les différents éléments architecturaux remarquables qui constituent le charme et le cachet de la ville d’Honfleur.

2021-09-18

