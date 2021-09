Bandrélé Ecomusée du Sel de Bandrélé Bandrele Visite guidée : les étapes de fabrication du sel de Bandrélé Ecomusée du Sel de Bandrélé Bandrélé Catégorie d’évènement: Bandrele

Visite guidée : les étapes de fabrication du sel de Bandrélé Ecomusée du Sel de Bandrélé, 18 septembre 2021, Bandrélé. Visite guidée : les étapes de fabrication du sel de Bandrélé

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ecomusée du Sel de Bandrélé

A Bandrélé, l’association des Mama Shingo , composée essentiellement de femmes, pratique la production artisanale du sel de mangrove. Une pratique traditionnelle qui se transmet de génération en génération. Cette technique trouverait son origine dans le monde bantou. Les Thonga localisés sur le fleuve Limpopo dans l’ancien Transvaal (Mozambique) ont plusieurs techniques de fabrication du sel, qu’ils nomment « munyu », terme désignant le sel à Anjouan. Le sel de Bandrélé est une production saisonnière, vivrière pratiquée par des femmes qui se nomment « Mama Shingo », autrement dit, femmes productrices de sel. La production se fait uniquement pendant la saison sèche et elle se fait en quatre phases : – La récolte du limon ; – La filtration ; – L’évaporation ; – Le séchage ; Une Mama Shingo produit environ 20kg de sel par jour avec un bac métallique. Elles peuvent aller jusqu’à 30kg par jour mais cela dépend des dimensions du bac. Au cours de la visite guidée de l’écomusée du sel, vous découvrirez les étape de fabrication du sel de Bandrélé avec les Mama Shingo. Ecomusée du Sel de Bandrélé Association ANPCBA, Ecomusée du Sel, Bandrele Bandrélé Potéléa

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T09:30:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T13:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T09:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T13:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Bandrele Autres Lieu Ecomusée du Sel de Bandrélé Adresse Association ANPCBA, Ecomusée du Sel, Bandrele Ville Bandrélé lieuville Ecomusée du Sel de Bandrélé Bandrélé