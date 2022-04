VISITE GUIDEE LES ESSENTIELS DE CLISSON Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Clisson Loire-Atlantique 2.5 EUR Découverte historique de la ville médiévale de Clisson : tour du château, les halles du 14e siècle, l’église Notre Dame et son clocher campanile, les ponts du 15e.

Clisson est également connu pour son architecture à l’italienne. Le guide en vous expliquera le pourquoi et vous présentera plusieurs édifices construits dans ce style architectural. Clisson

