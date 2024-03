VISITE GUIDEE LES ESSENTIELS DE CLISSON Place du Minage Clisson, mardi 16 avril 2024.

Pendant vos vacances d’avril, venez découvrir Clisson à l’occasion d’une visite guidée, cette ville historique au paysage d’Italie.

Suivez le guide! Découverte historique de la ville médiévale de Clisson tour du château, les halles du 14e siècle, l’église Notre Dame et son campanile, les ponts du 15e. Clisson est également connu pour son paysage et son architecture à l’italienne. Le guide en vous expliquera le pourquoi et vous présentera plusieurs édifices construits dans ce style architectural. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 11:00:00

fin : 2024-04-16

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil.clisson@levignobledenantes.com

