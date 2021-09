Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Visite Guidée : Les Escaliers de Romans Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Visite Guidée : Les Escaliers de Romans Romans-sur-Isère, 13 novembre 2021, Romans-sur-Isère. Visite Guidée : Les Escaliers de Romans 2021-11-13 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-13 Place Jacquemart Fontaine des Dauphins

Romans-sur-Isère Drôme Témoin pour certains du patrimoine médiéval, les escaliers de ROMANS nous racontent l’histoire des lieux et des hommes .

ils se méritent, se marient avec les côtes et se découvrent avec plaisir ! dernière mise à jour : 2021-09-14 par

