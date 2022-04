Visite guidée : Les dyonisiennes Sainte-Adresse Sainte-Adresse Catégories d’évènement: Sainte-Adresse

Sainte-Adresse Seine-Maritime Les itinéraires bis d’Anaïs – En partenariat avec “Les Ateliers de Sainte-Adresse”

Les dyonisiennes – L’itinéraire 100 % féminin L’histoire comme la découverte des lieux patrimoniaux est très souvent abordé à travers les grands hommes qui ont les ont façonnés. Et les femmes alors ? Si elles ont longtemps été absentes des livres d’histoire, leurs actions, leur présence, leurs écrits sont très nombreux et n’en sont indéniablement pas moins remarquables ! Je vous propose ainsi de redécouvrir Sainte-Adresse à travers un itinéraire 100 € féminin. A partir de 6 ans

Durée : 1h45

