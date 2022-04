Visite guidée – Les dessous de Carnoët Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Visite guidée – Les dessous de Carnoët Quimperlé, 26 juin 2022, Quimperlé. Visite guidée – Les dessous de Carnoët Parking de l’Auberge de Toulfoën Lieu-dit La Plaine Quimperlé

2022-06-26 – 2022-06-26 Parking de l’Auberge de Toulfoën Lieu-dit La Plaine

Quimperlé Finistère La forêt de Carnoët présente une grande richesse archéologique, historique et légendaire. Nous vous proposons une randonnée au cœur de ce lieu, pour approcher différents vestiges et récits du passé. pays-art-histoire@quimperle-co.bzh +33 2 98 39 67 28 La forêt de Carnoët présente une grande richesse archéologique, historique et légendaire. Nous vous proposons une randonnée au cœur de ce lieu, pour approcher différents vestiges et récits du passé. Parking de l’Auberge de Toulfoën Lieu-dit La Plaine Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Parking de l'Auberge de Toulfoën Lieu-dit La Plaine Ville Quimperlé lieuville Parking de l'Auberge de Toulfoën Lieu-dit La Plaine Quimperlé Departement Finistère

Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

Visite guidée – Les dessous de Carnoët Quimperlé 2022-06-26 was last modified: by Visite guidée – Les dessous de Carnoët Quimperlé Quimperlé 26 juin 2022 finistère Quimperlé

Quimperlé Finistère